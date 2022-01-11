灣區手記：買車之迷思 ／文：尚東美

傳統汽油車還是新能源車？

用補貼方式是否能打動車主改駕新能源車？最近與幾名call車司機談起此事，他們各有看法。有司機後悔買了油電混能的新能源車，覺得「兩頭唔到岸」，雖然燃料開支較汽油車少了，但又不及純電動車便宜，「下次還是買純電車，國產的也不貴」。

另一名換了純電車一年的司機就跟筆者計數，他說：「充電成本只是油費十分之一，唯一問題是要注意電量，萬一接了一張長途單就要特別小心，畢竟充一次電起碼一小時，不可能載客途中跑去充電。」

還有一名司機有別於他人的看法，他說：「自用的話，我還是覺得買汽油車較好，不是每天長時間用，油費貴不了很多啦，最重要是汽油車還存在轉手價值，電動車沒二手市場。」

那麼電動車是否就沒吸引力？其實這3名司機都不約而同認為，造車技術沒什麼問題，電池技術的突破才是關鍵，首要電池確保安全，其次是續航力夠長、充電夠快、耗損降低或變得更輕更便於替換，那麼就肯定會用電動車。

文：尚東美