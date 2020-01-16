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大灣區GBA新聞：港珠澳橋港口岸建智能停車場 全球最大

【明報專訊】不僅廣州，整個大灣區的私家車位皆見不足，因此能增加泊車數量的「層層疊式」智能停車場亦將陸續在灣區建成，例如基於AGV技術的澳門華龍酒店智能立體車庫、深圳龍華智能停車樓均將於近期建成或交付使用。香港方面，在港珠澳大橋香港口岸人工島多式聯運中轉客運大樓，亦已動工興建一座全球最大的AGV機器人停車場，提供6000車位。

人工島自動化停車場一期工程已於去年11月開工，將提供1550個車位，由深圳中集集團旗下中集物聯的子公司中集智能停車，與香港保華建築有限公司、香港怡和機器有限公司聯合中標，佔地面積約2.86萬平方米，總建造面積約5.2萬平方米，預計2023年建成。

按照不同需要，內地轉機旅客（Park & Fly）可駕車到此停泊後，經客運大樓往香港機場登機，既省卻入境手續，亦減少從其他口岸前往香港機場的塞車風險。訪港旅客（Park & Visit）則可在旅檢大樓完成入境手續後，乘坐無人駕駛運輸系統前往航天城。

取車不用3分鐘 省80%時間

人工島自動化停車場與廣州的AGV停車場原理類似，由機器人「抬」車入泊位，高峰期可實現每小時存取120輛車次，而且可以根據旅客的航班資訊，提前將相關車輛搬運到停車場出口附近，取車過程不到3分鐘，比傳統方式節省80%時間。

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