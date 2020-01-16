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大灣區GBA新聞：橋底智能停車場 機器人代客泊車 計算最佳路徑 自動避障 5分鐘內存取

【明報專訊】廣州行車天橋的建設領先全國，過往橋底空間多數用作綠化、行人過路處和傳統停車場。如今，首家AGV（Automated Guided Vehicle）機器人智能停車場已在環城高速奧體段橋底試運行約兩個月，由機器人「代客泊車」，不僅省時、便捷，亦提升了橋底空間的利用效率。

入口落車輸入資料 手機預約取車

在廣州黃村地鐵站旁有一間駕駛學校，學員正賣力練習倒車、泊車技巧，不過即使熟練掌握，考完牌後或者也用不上，因為就在這間駕校旁邊的環城高速奧體段橋底，有廣州首家AGV機器人智能停車場，找車位、對準方向、倒車泊位等工作都由機器人完成。

該由達泊智能科技有限公司開發的「智慧倍停」停車場，由廣州交投集團停車場的其中一區升級而成，面積超過3萬平方呎。停車場一側有10個出入「交接口」，就像一個個車庫，私家車若駛近綠色「入口」，機器識別車牌後抬起欄杆，司機駛入後拉上手掣、合起倒後鏡就熄匙下車，再到門旁機器輸入資料，即可離開。隨後，一個類似平板車的機器人會將汽車連同車下拖板一併抬起，後台根據大數據選擇合適車位，例如泊車時間短的就放在靠外面、泊一兩個月的就放到裏面。之後機器人將車抬到選好的位置，拖板伸出四隻「角」卡住藍色立柱，機器人就完成任務離開。取車時，司機可在手機上先預約，機器人提前將車抬到出口，司機毋須花時間在偌大的停車場找車，在手機付費即可取車走人。由於在機器人運送期間車輛全程熄匙，停車場內沒有廢氣積聚，更加環保。

車場交接口按需要調整出入比例

智能停車場有兩層，機器人可將車抬至第二層，這令車位由原先的127個增加至304個。不過記者在現場所見，由於首層車位尚未泊滿，第二層車位使用率並不高。據項目負責人表示，停車機器人承重2.5噸，可輕鬆抬起普通私家車，它還可以自動避障，電量不足會自行前往充電區。不僅如此，機器人還會計算出最佳路徑，每輛車的存取都在5分鐘內完成，系統處理速度為每分鐘3輛車，高峰期可達每分鐘5輛。機器人停車場的「交接口」還可按需要調整出入比例，停車量大的時候開放更多入口，取車量大的時候開放更多出口。

廣州環城高速總長60公里，穿越越秀、海珠、荔灣、白雲、天河多區，廣州交投集團未來計劃開發約80萬平方米的橋底空間，包括建造40餘個停車場，6個體育公園、10個濱水公園、20個社區公園及綠化地。

明報記者

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