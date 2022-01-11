補習女老師認打臀彈下體 求情稱男童「頑劣」

【明報專訊】38歲女補習老師去年在功課輔導班責罵一名6歲男童沒保持校服整潔，要求他仰天卧地和着其他學生閉眼，之後脫去男童褲子，打其臀部及指彈下體。補習老師昨日在九龍城裁判法院承認各一項虐兒及非禮罪，辯方求情稱事主「頑劣少少」，被告是衝動下使用了不合適的方式教導他。署理主任裁判官黃雅茵表示不明白為何被告教小朋友要除褲打屁股及彈下體，下令先索取精神和心理報告，被告須還押至1月21日判刑。
控虐兒非禮 還押候判
官：不明為何教小孩要除褲
被告鄧慧芯（38歲）承認於2021年7月1至31日間，在紅磡商業中心一功課輔導班，身為對6歲男童X負有看管責任的人而故意襲擊X，相當可能導致X受不必要的苦楚；以及同日同地猥褻侵犯X。
辯方求情稱，中六程度的被告患抑鬱症，她「太想學生聽話」，衝動犯案，已有悔意，並呈上牧師撰寫的求情信。黃官認為案情相當嚴重，或與被告的精神和心理有關，將被告還押，以待索取報告。
案情指出，被告於班上訓斥X時，對方辯駁，被告遂要求X仰天躺地，並着其他學生閉眼，她脫去X的褲子打其臀部及彈其下體。事隔兩周，X的父母收到由其他家長傳出的涉案片段，影片沒拍攝到事發經過，僅錄得拍打和哭泣聲音。事件遭揭發後，X沒明顯傷勢。被告及後向警方承認因為X「百厭」而打其屁股，當時她為X換褲，X手抓自己下體，故她指彈X下體。