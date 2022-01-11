補習女老師認打臀彈下體 求情稱男童「頑劣」

控虐兒非禮 還押候判

官：不明為何教小孩要除褲

被告鄧慧芯（38歲）承認於2021年7月1至31日間，在紅磡商業中心一功課輔導班，身為對6歲男童X負有看管責任的人而故意襲擊X，相當可能導致X受不必要的苦楚；以及同日同地猥褻侵犯X。

辯方求情稱，中六程度的被告患抑鬱症，她「太想學生聽話」，衝動犯案，已有悔意，並呈上牧師撰寫的求情信。黃官認為案情相當嚴重，或與被告的精神和心理有關，將被告還押，以待索取報告。

案情指出，被告於班上訓斥X時，對方辯駁，被告遂要求X仰天躺地，並着其他學生閉眼，她脫去X的褲子打其臀部及彈其下體。事隔兩周，X的父母收到由其他家長傳出的涉案片段，影片沒拍攝到事發經過，僅錄得拍打和哭泣聲音。事件遭揭發後，X沒明顯傷勢。被告及後向警方承認因為X「百厭」而打其屁股，當時她為X換褲，X手抓自己下體，故她指彈X下體。

【案件編號：KCCC3442/21】