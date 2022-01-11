民政EO認申「求診假」去跳舞 求情稱抑鬱 官：縱要減壓不一定下午去

【明報專訊】民政事務總署署理高級行政主任（行政主任簡稱EO）涉嫌以看中醫為由，使用「離開工作崗位」申請表請假6天，其實是上舞蹈班，被控6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告昨日在九龍城裁判法院承認當中3罪，另3罪不予起訴。辯方求情稱被告患抑鬱症。署理主任裁判官黃雅茵強調本案涉欺騙政府，性質嚴重，即使要跳舞減壓，相信有其他時段的跳舞班，認為被告「不一定要下午去（跳舞）」。案件押後至1月24日判刑，其間被告准繼續保釋。
官指涉騙政府 性質嚴重
已被停職的署理高級行政主任的女被告傅申（41歲），承認於2018至2020年間使用3份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的「離開工作崗位」申請表，指稱她曾於2018年11月30日、2019年7月5日及2020年6月17日下午，到郭醫堂中醫診所接受診症及治療，而她明知意圖用以誤導政府。
求情稱曾被視「明日之星」
調職後遭上司不公對待
辯方求情稱，被告2002年入職，擔任政府二級行政主任，被稱讚工作勤奮可靠，獲正面評價，被上司視為「明日之星」；惟她於2016年調往黃大仙民政事務處後，因加班工作等與上司意見不合，發生衝突，她曾遭不公平對待。辯方續稱，被告案發時被診斷有抑鬱症及焦慮症徵狀，受精神病及工作壓力所困。案發時，被告就腰椎傷患長期到上述診所求醫，她的確在涉案日子到過診所，只是時間不符。她表示犯案是錯誤、愚蠢及懊悔不已，亦明白將面臨紀律聆訊，仕途大受影響。
局方：已停職 按機制研懲處
案情指出，被告當時被派駐黃大仙民政事務處，負責為黃大仙區議會提供秘書支援。被告於案發時曾呈交申請表及到診紙予上司，並獲批准告假，惟在該3天請假時段，被告均參與舞蹈班，其中兩日她於黃昏才到訪中醫診所，餘下一日則沒有到過診所。廉署早前接獲民政署轉介貪污投訴，經調查後起訴被告。
民政事務局表示，自被告去年被捕後已被停職，會待案件司法程序完成後，按機制展開紀律行動，因應刑事罪行的性質及嚴重程度等，對相關者施加紀律懲處。