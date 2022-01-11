港聞

港聞二

世貿三級火消防調查：承辦商關裝置涉不當行為

【明報專訊】銅鑼灣世貿中心上月中發生三級火，造成13人受傷。消防處稱，就關閉消防裝置有否違反程序一事已完成初步調查，發現有消防裝置承辦商涉嫌在關閉消防裝置方面「有不當行為」，會按既定程序跟進。另發現世貿中心有8道防煙門損壞，事後已完成維修。

事後重交關閉通知書 定罪可除名

銅鑼灣世貿中心上月中發生三級火後，消防處指該處P1至P5因有翻新工程，包括警報系統等部分消防裝置被關閉。根據消防處通函第1/2021《因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置》，關閉消防裝置需通知消防處，每14天需申請續期。本報其後報道，消防處2020年8月至2021年9月期間收到相關註冊消防裝置承辦商的「消防裝置關閉通知書」。換言之，9至12月中火警發生時，相關承辦商未有再為關閉消防裝置通知消防處。多名火警逃生者稱逃生時聽不到火警鐘。

通告載有承辦商 未覆是否涉事者

消防處昨回應稱，初步調查結果顯示，有關承辦商涉嫌在關閉有關消防裝置方面有不當行為，該處將會按既定程序跟進有關個案。消防稱，根據法例，該處可將有關個案轉交紀律委員會處理。如註冊承辦商被定罪，紀律委員會可命令將該承辦商從註冊紀錄冊中刪除，或譴責該承辦商。惟消防拒絕透露有關承辦商名稱。處方又證實，上月21日再收到相關承辦商提交「消防裝置關閉通知書」，已按既定機制跟進。

本報上周六於世貿中心觀察，發現大廈近日在出入口及當眼處貼出「消防裝置關閉通告」，通知租戶去年12月21日至本月17日關閉G樓至P5樓的花灑系統及火警警報系統，通告寫有承辦商名稱為輝達消防有限公司。另有通告貼出緊急逃生路線圖，並稱現場有臨時消防保護措施。世貿中心的滅火筒上則寫有另一承辦商恒光工程有限公司，翻查資料為新地旗下的承辦商。本報曾向輝達及新地查詢二者是否涉事承辦商，輝達未有回應，新地稱會配合消防處調查，暫時沒補充。

有防煙門楔開 顧問：可檢控

另外，消防稱，在滅火行動中曾發現世貿中心若干樓層有防煙門被楔開，火警翌日巡查時，發現防煙門均已關閉妥當，已提醒管理公司時刻保持防煙門關閉。另外，巡查亦發現共有8道防煙門損壞，分別位於銅鑼灣世貿中心P2、P3、14、19、20及25樓層 ，以書面通知管理公司，上月28日再巡查，發現損壞的防煙門已完成維修。消防顧問梁錦得表示，防煙門未有關好，會導致濃煙進入後樓梯，阻礙逃生，消防處有權即時檢控。

上 / 下一篇新聞

破產署倘代表支聯 鄒：自編自導笑話 署方律師稱未決定 官:我們有無權拒絕?
破產署倘代表支聯 鄒：自編自導笑話 署方律師稱未決定 官:我們有無權拒絕?
鄒投訴文件欠編號遭懲教拆亂 官令控方加頁碼
鄒投訴文件欠編號遭懲教拆亂 官令控方加頁碼
自閉青年集結囚13月 官：喊光時無暴力已毁安寧
自閉青年集結囚13月 官：喊光時無暴力已毁安寧
童樂居14被告全用代號 免遭起底 准保釋下月再訊 社署指或釘牌
童樂居14被告全用代號 免遭起底 准保釋下月再訊 社署指或釘牌
涉嫖雛妓被捕 屯院醫生停職
涉嫖雛妓被捕 屯院醫生停職
警涉嘲諷違泊外賣員 投訴課跟進
警涉嘲諷違泊外賣員 投訴課跟進
圖姦智障女童 巴裔漢囚10年
圖姦智障女童 巴裔漢囚10年
梁君彥籲完檢前留家工作 「考驗政治智慧」 放疫監15議員明不赴大會
梁君彥籲完檢前留家工作 「考驗政治智慧」 放疫監15議員明不赴大會
民政EO認申「求診假」去跳舞 求情稱抑鬱 官：縱要減壓不一定下午去
民政EO認申「求診假」去跳舞 求情稱抑鬱 官：縱要減壓不一定下午去
便衣警被認出遭脫衣 5男控禁錮還押
便衣警被認出遭脫衣 5男控禁錮還押
補習女老師認打臀彈下體 求情稱男童「頑劣」
補習女老師認打臀彈下體 求情稱男童「頑劣」
涉隧道塗鴉悼七一刺警漢 兩人認串謀刑毁候懲
涉隧道塗鴉悼七一刺警漢 兩人認串謀刑毁候懲
大灣區GBA新聞：橋底智能停車場 機器人代客泊車 計算最佳路徑 自動避障 5分鐘內存取
大灣區GBA新聞：橋底智能停車場 機器人代客泊車 計算最佳路徑 自動避障 5分鐘內存取
大灣區GBA新聞：港珠澳橋港口岸建智能停車場 全球最大
大灣區GBA新聞：港珠澳橋港口岸建智能停車場 全球最大
灣區手記：買車之迷思 ／文：尚東美
灣區手記：買車之迷思 ／文：尚東美
大灣區GBA新聞：粵四方面支持港澳青年大灣區就業創業
大灣區GBA新聞：粵四方面支持港澳青年大灣區就業創業
大灣區GBA新聞：深圳羅湖站首有高鐵班次
大灣區GBA新聞：深圳羅湖站首有高鐵班次
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會議員相繼開設 陳紹雄暫跑出 fb專頁新丁 「讚好」最多近百
【Emily】立會議員相繼開設 陳紹雄暫跑出 fb專頁新丁 「讚好」最多近百
【Emily】民建聯辦年度漢字評選 用微信投票
【Emily】民建聯辦年度漢字評選 用微信投票
【Emily】「洪門宴」議員「被休假」 馮煒光問特首：根據哪條法例要求？
【Emily】「洪門宴」議員「被休假」 馮煒光問特首：根據哪條法例要求？
【Emily】警方開微信 賀「中國人民警察節」
【Emily】警方開微信 賀「中國人民警察節」
【Emily】港鐵虎年賀年套裝 復刻第一代車票
【Emily】港鐵虎年賀年套裝 復刻第一代車票
【Emily】立會網頁換新裝 分3主欄增功能
【Emily】立會網頁換新裝 分3主欄增功能