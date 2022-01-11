世貿三級火消防調查：承辦商關裝置涉不當行為

事後重交關閉通知書 定罪可除名

銅鑼灣世貿中心上月中發生三級火後，消防處指該處P1至P5因有翻新工程，包括警報系統等部分消防裝置被關閉。根據消防處通函第1/2021《因保養、檢查、改進或修理而需要關閉消防裝置》，關閉消防裝置需通知消防處，每14天需申請續期。本報其後報道，消防處2020年8月至2021年9月期間收到相關註冊消防裝置承辦商的「消防裝置關閉通知書」。換言之，9至12月中火警發生時，相關承辦商未有再為關閉消防裝置通知消防處。多名火警逃生者稱逃生時聽不到火警鐘。

通告載有承辦商 未覆是否涉事者

消防處昨回應稱，初步調查結果顯示，有關承辦商涉嫌在關閉有關消防裝置方面有不當行為，該處將會按既定程序跟進有關個案。消防稱，根據法例，該處可將有關個案轉交紀律委員會處理。如註冊承辦商被定罪，紀律委員會可命令將該承辦商從註冊紀錄冊中刪除，或譴責該承辦商。惟消防拒絕透露有關承辦商名稱。處方又證實，上月21日再收到相關承辦商提交「消防裝置關閉通知書」，已按既定機制跟進。

本報上周六於世貿中心觀察，發現大廈近日在出入口及當眼處貼出「消防裝置關閉通告」，通知租戶去年12月21日至本月17日關閉G樓至P5樓的花灑系統及火警警報系統，通告寫有承辦商名稱為輝達消防有限公司。另有通告貼出緊急逃生路線圖，並稱現場有臨時消防保護措施。世貿中心的滅火筒上則寫有另一承辦商恒光工程有限公司，翻查資料為新地旗下的承辦商。本報曾向輝達及新地查詢二者是否涉事承辦商，輝達未有回應，新地稱會配合消防處調查，暫時沒補充。

有防煙門楔開 顧問：可檢控

另外，消防稱，在滅火行動中曾發現世貿中心若干樓層有防煙門被楔開，火警翌日巡查時，發現防煙門均已關閉妥當，已提醒管理公司時刻保持防煙門關閉。另外，巡查亦發現共有8道防煙門損壞，分別位於銅鑼灣世貿中心P2、P3、14、19、20及25樓層 ，以書面通知管理公司，上月28日再巡查，發現損壞的防煙門已完成維修。消防顧問梁錦得表示，防煙門未有關好，會導致濃煙進入後樓梯，阻礙逃生，消防處有權即時檢控。