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梁君彥籲完檢前留家工作 「考驗政治智慧」 放疫監15議員明不赴大會

【明報專訊】20名立法會議員出席港區人代洪為民生日宴，其中16人獲解除強制檢疫令，立法會主席梁君彥昨日強烈勸喻16人完成所有檢測前留家工作，他稱自己沒權力要求議員不開會，但認為是「考驗議員的政治智慧」，因公眾對議員的要求「高一線」。本報向有關議員查詢（見表），有15人表示不會出席明日（12日）舉行的首次大會，選委會議員林順潮、林智遠和吳傑莊更表明在本月22日完成所有檢測前都不會出席立法會會議，梁毓偉和陳沛良稱完成強檢前會留家工作。

特首林鄭月娥早前要求被解除檢疫令的11個官員繼續用自己假期在家隔離，至完成強檢並確定全部結果為陰性。至於出席生日宴的立法會議員，選委會界別陳仲尼、陸瀚民、洪雯和科技創新界邱達根4人仍在檢疫，獲解除檢疫令的16名議員本月10、15和22日須接受強檢。

梁君彥昨日表示，現時目標是如期在明日召開立法會首次大會，若有20名議員缺席是「美中不足」，但可如常進行。梁君彥稱，若須強檢的議員出席會議，他會尊重其決定，但認為這是考驗議員的政治智慧，稱公眾對議員的要求「高一線」。

梁：不會雙軌開會

梁君彥又說，須檢疫或強制檢測的議員可看立法會直播，但不會同時以視像和實體模式召開首次會議。上一屆立法會議事規則委員會通過可用視像會議形式召開委員會會議，但不包括大會、內務委員會及財務委員會。

本報向16名須強檢議員查詢會否出席立法會會議，同屬民建聯的葛珮帆、林琳及郭玲麗一併回應稱，決定聽從梁君彥建議，傾向不出席本周三的大會。新民黨陳家珮昨午接受本報查詢時提出能否「點對點」乘座駕到立法會，只到會議廳，開完會上車走，其後新民黨經黨團商議後表示，黎棟國、容海恩及陳家珮都不會出席周三大會。

選委會議員、眼科醫生林順潮表示，雖希望出席立法會首次大會，但會欣然接受梁君彥的建議，他亦已取消所有22日或之前的手術和門診病人。同屬選委會界別的林智遠稱，完成全部檢測前會在家工作，除檢測、打第三針及出席白事外不會離家。

何君堯稱考慮中

選委會議員吳傑莊表示，連日多次檢測結果為陰性，但決定接納梁君彥的勸喻，月底完成強檢前暫不會出席會議。何君堯沒回覆本報查詢會否出席周三大會，但回覆其他媒體查詢稱考慮中。

相關字詞﹕洪為民生日派對 立法會會議 立法會議員

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