圖姦智障女童 巴裔漢囚10年

求情稱行為不符性格無預謀

辯方求情稱，被告馬力AMIR Aftab（57歲）出於善心收留事主一家，案發行為與本身性格不符，亦無預謀，事主的孖生哥哥出現，令被告「突然回到現實」，繼而停止行為。辯方亦透露被告育有9名9至33歲子女，妻兒均居於巴基斯坦，他曾是重慶大廈一間餐廳的合伙人，其後出售股份及任兼職廚師，X的母親不時在該餐廳免費用膳。

布官判刑時表示，接納被告行為是偶然發生，但認為被告若非被打斷，最終必然會強姦事主，涉案行為無異於強姦；被告褪去事主內褲，觸碰其陰部，對事主而言是非常駭人的經歷，她在作供時對部分提問無反應，可見她心靈受創；而被告不認罪，令事主一家要再次回憶事件，事主哥哥作供時可見他為事件自責。

官指事主心靈受創 兄長自責

布官強調法庭須保護弱勢社群，判刑須具阻嚇；事主年僅9歲，智力不足3歲，尤其脆弱，被告行為嚴重，亦無悔意，沒有刑期扣減，判囚10年。

根據案情，9歲女童X的母親2019年10月8日與男友鬧分手，帶子女到被告馬力租住的房間過夜。當晚X的母親外出洗衣，孖生哥哥突聽到X尖叫，發現被告正撫摸X的大腿，而X下半身赤裸。X的母親到場發現被告和X下半身赤裸，隨即拍照作證，並帶小兄妹離開。X的私處有撕裂傷，她向警方表示被告用手指及陰莖強行插入其私處。

【案件編號：HCCC50/21】