警涉嘲諷違泊外賣員 投訴課跟進

抄牌釀口角 警：你得嘅，使乜做外賣？

警方表示，前日（9日）下午約6時許巡經觀塘翠屏道，發現一輛電單車違例停泊路邊，遂向男司機發出定額罰款通知書，其間男司機與警員爭執。投訴警察課已接獲相關投訴，會按既定程序，公平公正處理。警方強調，一向重視人員操守及紀律，亦有嚴謹守則規管其言行。警方會提醒人員時刻注意言行及提升專業敏感度，以維持警隊的專業形象。

片段顯示，外賣員被抄牌後說：「好心啦，唔係咁樣做人、咁樣做嘢㗎。」交通警員再大聲回應：「你唔係警察，我係呀！我唔使你教我做嘢呀！你得嘅，你做咗警察啦，使乜做外賣呀？」外賣員亦大聲回應：「唔好意思，我本身唔係諗住做外賣，如果唔係疫情嘅話，我做緊Manager㗎。」警員稱「咁係你問題，唔係我問題」，外賣員說：「唔好意思呀，做外賣唔係好差㗎咋。」警員回應：「唔知呀，起碼唔使𦧲先呀，320元……你使乜𦧲啫！」其間另一名警員輕拍外賣員，其他市民亦在旁勸阻，雙方爭執數分鐘後，外賣員駕車離開。