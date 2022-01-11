童樂居14被告全用代號 免遭起底 准保釋下月再訊 社署指或釘牌

被問為何虐兒案14名被告均以代號為稱呼、以代號稱呼被告的準則是什麼，律政司沒正面回應，表示由於司法程序正在進行中，不適宜就本案評論。警方表示，由於案件已進入司法程序，不進一步評論。據了解，有關安排為避免被告遭「起底」。

8名女被告為代號Y.S.Y.（33歲）、F.F.H.（63歲）、L.W.M.（24歲）、C.L.K.（55歲）、N.K.W.（45歲）、T.S.W.（25歲）、K.O.P.（28歲）及C.Y.L.（49歲），均是幼兒工作員，各被控一項對所看管兒童或少年襲擊罪，其中次被告任兼職，首被告、第三及第四被告報稱已離職及無業。

8人分別被控於2021年11月19至21日，以及11月23日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內 ，身為超過16歲而負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊6名2歲兒童，即女童C、N和S，男童Q、L及U，以及兩名1歲男童，即G及R。

各被告准以1萬元現金保釋外出、不得離港及每周須到警署報到一次；她們不准直接或間接接觸控方證人、不可聯絡童樂居及不准擔任照顧兒童的工作。

社署署長：研太平紳士巡院舍

另外，社署署長梁松泰接受《經濟日報》及《文匯報》等報章訪問表示，對童樂居事件非常震驚，認為絕不可接受，並表示初步調查認為涉事機構監管不足，同時亦會內部檢討社署監管工作。他稱已要求機構本月25日前向社署提交報告，查明真相後會作懲處，包括引用相關規定將個別涉案職員從照顧幼兒工作的註冊除名，甚至取消「童樂居」的註冊。

梁松泰表示，會研究加入太平紳士等獨立人士巡視兒童院舍；至於強制舉報虐兒個案機制立法工作，他稱最快明年上半年遞交立法會審議。

【案件編號：KCCC 88/2022】