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自閉青年集結囚13月 官：喊光時無暴力已毁安寧

【明報專訊】前年7．1大批市民上街示威反對《港區國安法》，多人被捕，其中一名自閉症青年被控一項「明知而參與未經批准集結」罪，經審訊裁定罪成，昨於沙田裁判法院判刑。裁判官引述唐英傑一案就「光時」的定義，稱當時集結者叫喊的口號宣揚鼓吹港獨，有煽動他人分裂國家的意思，且詆譭侮辱警隊，又裁定當時的集結即使沒有發生暴力，但仍屬破壞社會安寧。裁判官又稱，若判處社會服務令，會與案情嚴重程度不相稱，判被告監禁13個月。

引唐英傑案 「光時」屬宣揚港獨

辯方求情稱，報稱外賣員的被告蘇豪傑（25歲）求情信中向相關人員引起不必要麻煩誠懇致歉，又說自己犯下錯誤、自食其果，明白守法的重要，並有悔意。辯方又以案例比較，稱本案嚴重程度較低，冀法庭判處社會服務令。

裁判官彭亮廷判刑稱，雖然辯方說當日羅素街一帶非法集結無暴力情况，但當時集結的數項特徵均為加重罪責的因素，包括當日為回歸紀念日、約500人參與及佔據馬路、有蒙面者在時代廣場大熒幕下站立、高舉橫額，身旁有人舉傘，並有傳媒採訪。另集結者叫喊「光時」等口號宣揚及鼓吹港獨、煽動仇恨警隊，並有其他人附和。

彭官重申，根據上訴庭案例，判處監禁是唯一選擇。被告雖有悔意，但經審訊定罪，故不作扣減，考慮被告沒案底及身體狀况，酌情扣減兩個月，判囚13個月。被告步入囚室前向旁聽者揮手，並高呼「再見，新年快樂！」、「記得寫信畀我」。

彭官早前裁決指出，被告在羅素街不斷穿梭停步、數次高舉雨傘，證明他是參與者，行為是間接鼓勵他人參與集結。加上當日羅素街外的街道已駐滿大量警員，並不斷警告，認為被告知道自己正參與未經批准集結，裁定罪成。

【案件編號：STCC212/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕外賣員 沙田裁判法院 明知而舉行未經批准集結 七一回歸 港區國安法

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