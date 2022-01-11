破產署倘代表支聯 鄒：自編自導笑話 署方律師稱未決定 官:我們有無權拒絕?

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲）、何俊仁（70歲）及鄒幸彤（36歲）。

行政長官去年10月會同行政會議，根據《公司（清盤及雜項條文）條例》命令公司註冊處長將支聯會剔除註冊，破產管理署其後根據條例第360（I）條將支聯會清盤。

2‧10審 官判蔡耀昌不屬「相關者」

被告之一的支聯會昨無法律代表到庭；早前暫被列作與本案相關者（interested party）的前支聯會副主席蔡耀昌繼續出庭。正因前年六四案服刑的蔡耀昌表示，因支聯會的法律地位尚未釐清，希望繼續以此身分協助法庭，惟羅官稱該身分不算是公司代表，不獲公司授權，無法代其陳辭，與觀眾無異。控方認為，蔡耀昌沒有法律基礎代表支聯會，羅官遂終止其「本案相關者」身分。

署方委前副刑檢專員出庭

根據條例，支聯會解散後，財產及權利歸於破產管理署長，署方昨委派律政司前副刑事檢控專員、資深大律師李紹強出庭，李稱10天前才被委託，仍需時研究破產管理署長能否在刑事程序中代表首被告，目前署長仍未決定，希望2月10日再開庭處理。

李卓人憂不利其餘被告

鄒幸彤以及昨日解僱律師團隊的李卓人及何俊仁均關注2月10日當日能否出席聆訊，並反對由破產管理署代表支聯會。李卓人憂慮，假如署方以其方式解釋案情甚或認罪，會對其餘被告不利，望可列席聆訊或陳辭。羅官聞言稱，每個被告都是獨立個體，在刑事訴訟中不可影響他人。李卓人說，不曾接觸支聯會的署方反可成為代表，形容政府部門對律政司猶如「左手打右手」，鄒幸彤亦稱此舉將成為「自編自導自演」的笑話。

3被告准列席討論 不得發言

羅官關注，倘署長決定代表支聯會「我哋有無權拒絕？」何俊仁稱「如無權，今日唔使開庭啦，法庭唔係有權決定適唔適合？」羅官稱法例上可代表便能代表。經考慮後，羅官批准3人出席下月10日的聆訊，其間不得發言，若有申請須另定程序處理。

3人沒有保釋申請，因另案須繼續服刑，其中鄒幸彤保留8天保釋覆核權利，將於2月19日開庭處理。

【案件編號：WKCC 3632/21】

明報記者

（港區國安法）

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