TALK+結合錢包通訊兩種功能

業內人士：燒錢吸客 成效令人懷疑

Bull.B創辦人陳易希表示，這樣設計是為了方便用戶之間互相轉帳錢包內的加密貨幣，減低出錯風險。TALK+即時通訊程式部分亦採用了點對點加密技術，通訊內容全部經過加密處理，以防止被第三方截取通訊。現時TALK+已支援20多種加密貨幣，包括14種比較熱門的。至於活躍用戶（每月使用1次或以上），接近1萬人。有業內人士表示，TALK+的界面設計在香港算是首創，但早在2018年12月，傳媒已報道，facebook正在研發一種屬於「穩定幣」（其價值與美元掛鈎）的加密貨幣，應用在WhatsApp轉帳。

該業內人士又稱，根據加密貨幣和區塊鏈的運作原理，完成一宗交易（資料寫入區塊鏈）的時間最快也要大約10秒，而且這是極理想的情形；慢時可以長達幾分鐘，所以加密貨幣確實不大適合應用於零售業。至於陳易希所說用TALK+付款購物可以確保在幾秒內完成，該業內人士估計，可能TALK+只是先行記錄了有關加密貨幣轉帳，之後才執行和寫入區塊鏈內。