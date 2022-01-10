工廈改造辦公室竣工 市建：每伙增值2000萬

收購67%業權未能重建 變「局部改造」

市建局於2013年展開永康工廠大廈重建計劃，經4年時間，該工廈40個業權中局方只收購27個，即只收購該工廈約67%業權，餘下三成多業權因業主希望留於原址經營婉拒收購，最終2018年因收購率低中止重建，市建局改為提出「局部改造」方案，提升該工廈設施水平以延長樓宇壽命。

韋志成稱，該工廈內部結構老化、消防設備和喉管系統老舊失修、公用地方欠缺無障礙設施及違規改建等問題，市建局作為業主之一，最後提出「局部改造」方案，並全數支付工程費。其中由市建局持有的單位進行翻新和改造，由工業轉作辦公室，其他廠戶持有的單位則維持現有用途；經約3年時間，永康工廠大廈改造工程已竣工，整項改造工程支出約1.5億元。

由於活化後單位可作辦公室用途，估算市建局將上層單位改成辦公室後，每呎樓面市值將逾1.1萬元，較改造前約5000元增加一倍多，以每伙單位面積約3100平方呎計，每伙物業價值增加約2000萬元。