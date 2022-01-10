檢大麻成分千產品 葵涌廣場舖拘3人

檢大麻糖果餅乾 香薰精油疑含THC

被捕1男2女介乎15至29歲，分別報稱為店舖負責人、職員及學生，他們涉嫌販毒被帶署扣查。3人獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。據了解，涉事店舖於葵涌廣場3樓，昨午未有營業，店舖仍貼有含CBD成分的商品廣告，稱可消炎止痛，有助深層睡眠、放鬆心情。

葵青警區行動主任鍾創基總督察表示，葵青警區特別職務隊聯同葵涌分區雜項調查隊根據線報及經深入調查後，於上周五傍晚6時許展開「犁庭掃穴」的打擊毒品行動，搜查葵涌廣場一間店舖，檢獲800件含有大麻或大麻油成分的糖果、蛋糕及餅乾。另亦檢取超過300件標示含有大麻二酚（CBD）及懷疑含四氫大麻酚（THC）的食材、香薰精油及沐浴用品等。THC產品可能令人上癮、產生幻覺、增加心臟病及中風風險。所有檢獲產品將交由政府化驗所詳細檢驗成分。

保安局禁毒處及衛生署文件指出，大麻植物含多種大麻素，CBD屬於其中一種，由於CBD並無精神活性作用及沒被用作毒品濫用的風險，不屬危險藥物，亦不受《危險藥物條例》管制。但提取CBD產品時可能同時提取小量THC，而含有THC的產品，不論所含濃度多少，均屬受管制危險藥物。