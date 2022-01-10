疫情緩 北區空氣超標增九成 環團憂「北都」發展後更差 促規劃減排

環保署：空氣持續改善趨勢無變

環保署表示，去年一般空氣監測站錄得超標時數較前年高，相信與氣象條件和2020年很多活動受防疫措施影響有關，但該署稱整體空氣質素持續改善的趨勢並無改變。

北區監測站與其他西部和北部地區如元朗、屯門、東涌等，去年均錄得偏高的超標時數，環保署解釋，這些地區的地理位置較容易受區域性空氣污染影響，不過隨着政府落實本地減排及與廣東省政府加大力度減排工作，改善大灣區臭氧污染問題，本港空氣質素會持續改善。

屯門元朗北區超標時數前三 將軍澳最少

綠色力量分析去年全港一般空氣監測站數據，發現超標總時數較前年升35.4%；不過全年錄得指數10+（健康風險為「嚴重」）的總時數，則是2014年推出指數以來最低，只有37小時，較前年72小時下跌48.6%，相信與跨境運輸和工業活動排放減少有關。

頭5位錄得最多超標時數地區依次為屯門（318小時）、元朗（260小時）、北區（211小時）、東涌（178小時）及大埔（164小時），超標時數最少的地區為將軍澳（74小時）。

環團：數值反覆多年 顯減排措施未彰

鄭睦奇稱，本港近年錄得指數超標時數反覆，由2014年的最高紀錄4110小時跌至2016年的1535小時，然後回升至2019年的3913小時；之後疫情爆發，2020年回落至1609小時，去年反彈至2178小時。他稱2014年推出指數以來，每年錄得超標時數未因政府推行各種減排措施呈下降趨勢，顯示現時的減排措施未能消除健康風險；又預料未來經濟恢復，指數會再次攀升。

對於北區去年錄得指數超標時數，較前年上升逾九成，鄭睦奇擔心現行環評制度「阻止唔到排放物增加」，若政府規劃「北部都會區」時未有針對部分污染物如氮氧化物及揮發性有機化合物引入減排措施，未來北區的光化煙霧問題會更嚴重。

環保署表示，發展北部地區時，政府部門會按照環評條例要求，就有關的指定工程項目做環評，以及提出可行緩解措施，以確保工程項目達到法定要求。