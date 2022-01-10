處理陳同佳案 管浩鳴倡域外法權方式

管：修例「屬地」改「屬人」 未擬提私人草案

湯家驊：改「屬地」原則不理想

資深大律師湯家驊則認為，方案需改變「屬地」原則並不理想；香港在普通法制度下奉行屬地原則，只有全部或部分犯罪行為在香港境內發生，本港才擁有司法管轄權。湯認為，屬地原則是國際間的法律共識，不值得因為陳同佳案而破壞；他又質疑如果香港不能取得案件任何證據，是否仍能在香港審理。

管浩鳴昨接受now節目《大鳴大放》訪問時，提出以域外法權方式處理台灣殺人案。他接受本報查詢時解釋，是透過修例讓香港就謀殺罪行擁域外管豁權，將「屬地原則」改為「屬人」，令本港法院有權審理港人疑犯陳同佳在台灣殺害港人潘曉穎的案件，但仍要處理追溯期問題。

陸委會：案件證據完整性不容挑戰

他稱擴展域外法權除了包括謀殺罪，亦可在諮詢期間研究能否包含其他嚴重罪行。台灣陸委會回應，案件證據的完整性及合法性不容挑戰，亦已一再呼籲港府務實回應台方提出的司法互助請求，將疑犯繩之於法。

張達明指出，一般刑事法律不應具追溯性，否則會違反《人權法》；但認為如果修例只牽涉程序改變，而非法律上有實則改變，例如非新訂罪行，相信不會牴觸《人權法》。他稱立法會需要討論清楚修例的具體操作，以釐清是否有追溯期。

張達明：倘有追溯期或違人權法

至於屬地原則爭議，張達明表示本港部分罪行已有域外法權，如針對未成年人士的性罪行等。他認為，只要修例有局限性，例如只涵蓋謀殺罪，以及只針對港人在海外殺害港人，相信問題不大。

另外，管浩鳴在節目上表示，他與陳同佳現時均沒法登上前往台灣的客機，估計二人因為不獲台方發出簽證，所以被拒登機，相信台灣將他們列入「黑名單」是要「慎防我們衝過去」。台灣陸委會回應，必須先由雙方政府談好管轄權和相關公權力事宜，才處理陳同佳到台灣的問題，「對於部分人士不願正視本案問題癥結，卻屢以各種理由推卸責任，甚至欺瞞世人，相信外界自有公評」。

管浩鳴節目中亦表示，不少年輕人在反修例運動中被捕，正考慮提私人條例草案，容許年輕人服刑後可獲撤銷在警方的案底紀錄，只在法庭存檔，給他們更生機會。