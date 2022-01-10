指杯葛選舉 盧文端：民主黨會否解散值關注

盧文端在文中指出，立法會選舉結束後，中聯辦公開舉辦「香港的民主道路」座談會，副主任陳冬在主旨發言中發出了有關泛民的質問：「更奇怪的是，反對政府、對抗國家、攻擊中央倒成了『民主派』，這是細節中的魔鬼、話語裏的騙術、處心積慮的謊言，是對民主的歪曲和褻瀆。」盧文端稱，泛民中確實有相當數量的人堅持「反對政府、對抗國家、攻擊中央」，認為他們必然被排斥在新選制之外，以致引發泛民邊緣化的結果。

盧文端認為，從中央角度看，民主派「杯葛」選舉行動，質疑是配合外部勢力破壞立法會選舉，挑戰一國兩制，性質嚴重。盧又指稱，有人已提出強烈質疑，稱民主黨與壹傳媒創辦人黎智英關係密切，又稱支持「杯葛」選舉行動的副主席李永達已赴英國，盧說：「民主黨的杯葛行動是否存在與外部勢力勾結的問題？又會否引發民主黨解散？這些問題值得關注。」盧文端稱民主黨主事者仍不知身處極端困境甚至險境、「不知天高地厚」，形容民主黨是在自我毁滅。