警破雛妓淫窟 帶走13歲女 疑毒品引誘賣淫 負責人抽三成肉金

街坊稱屢見少女進出 求助社工無果

據了解，搗破的兒童色情場所位於尖沙嘴亞士厘道一幢唐樓。本報記者昨日登樓查看，涉事單位大門鐵閘仍留有警方封鎖現場的膠帶。有附近住戶表示，早前懷疑單位為按摩場所，去年聖誕節前後曾見多名少女進出，遂向社工求助，惟社工查證後回覆稱少女並非失蹤者而未能協助。該住戶亦相信少女居於另一樓層劏房，曾見她們衣衫單薄在寒冬下外出。

拘2負責人5嫖客

西九龍總區特別職務隊、刑事情報組聯同反三合會行動組根據線報及深入調查後，上周五展開代號「揮墨」的打擊兒童色情行動，搗破涉提供未成年少女性服務的色情場所。拘捕49歲及22歲的男女負責人，涉嫌經營賣淫場所及導致或鼓勵16歲以下女童賣淫。另以涉嫌與年齡在16歲以下女童性交拘捕5名嫖客，及在場內帶走兩名分別13歲及15歲的女童。

西九龍總區特別職務隊高級督察薛子劼表示，涉案商住唐樓單位門外沒廣告、燈箱或招牌，表面與一般住宅無異。單位面積約700呎，門口為接待處，有6間約80呎房間，每間房均有淋浴設備及按摩牀。場所負責人利用網上社交媒體發布資訊，包括性工作者「值班情報」，各種服務收費，亦會與嫖客溝通安排預約有關服務。

Tg「幼幼」「可愛」等字眼招徠

警方行動中檢獲大量安全套、毛巾、按摩油、一次式牀單、短褲及潤滑劑等賣淫用品，另亦發現一本疑似數簿及疑為賣淫收入的約4.5萬元現金。根據警方展示的Telegram對話，負責人用「幼幼」、「處女」及「可愛」等字眼招徠，亦以「半解」、「全解」、Emoji介紹服務性質及收費。

西九龍總區刑事總部（行政及支援） 鄭俊傑警司稱，嫖客以熟客為主，淫窟運作極有組織，雖未有證據顯示女童受威迫而賣淫，但有女童曾被人以毒品利誘參與。警方仍在追查數名曾於學校假期在涉事場所進出的女童，案件仍在調查中，相信仍有涉案者在逃，包括一名涉教唆賣淫及提供毒品的三合會成員。

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