70童仍住童樂居 雷張慎佳：有一定危險

社署前日回覆本報查詢稱，全港共兩所留宿幼兒中心，均由1977年首次註冊，童樂居提供104個服務名額、保良局55個，兩院舍在2021至22年度（截至去年9月底）平均使用率約為96％。截至上周五，27名早前送院兒童中，兩人入住其他住宿照顧服務，其餘25名兒童仍留院；仍居於童樂居的有70人。

社署：密切監察 派20人團隊觀察院童

社署稱，個案社工會持續評估制訂合適照顧方案；社署除加強監管巡查，去年12月27日派出20多名臨牀心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往調查，逐一觀察中心內70名兒童行為、健康，初步認為情况穩定。社署會繼續密切監察機構改善。

雷張慎佳表示，案件正由警方、社署和院方獨立檢討委員會調查，當局應召開跨部門會議並向公眾交代，如何決定童樂居受影響兒童去留，「否則放小朋友返去高危環境，有一定的危險存在」，但強調並非指兒童留在童樂居「一定繼續被人傷害」。雷太續說，近年虐兒增加，政府須檢討院舍需求，亦呼籲市民考慮領養或寄養。

兩受虐童已搬院舍 狄志遠鼓勵機構提供服務

社福界立法會議員狄志遠表示，未交代調查結果前難言安排好壞，反問「是否搬走等於好」。他稱，童樂居不斷揭虐兒個案，顯示非單一問題；被問到須否考慮將負責管理的保護兒童會「釘牌」，他稱宜再加觀察，「如看到善後工作有進步則可接受，因為經一事、長一智」。他說，幼兒留宿服務長期求過於供，批評政府每年「有錢才加位」的心態，應長遠規劃及鼓勵更多機構提供相關服務。

疑受虐兒童明仔（化名）的姨媽表示，明仔獲安排到其他全日住宿院舍，但她仍擔心留在童樂居的兒童，「不知事件會否影響小朋友成長」。她稱事件反映社署巡查和監管有漏洞，認為有必要改善。