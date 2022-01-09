童樂居涉91次虐待 警專組睇片兩月 檢6萬小時閉路電視片 翻看13%揭26童受害

警稱接報案後要求保留片段

警方表示，收到報案後已即時要求童樂居保存閉路電視片段。童樂居室內共有47支鏡頭，室外6支，全部24小時運作，室內室外片段分別保存1個月及3個月。由於涉及片段總時數6萬小時，故抽調21名探員成立專案小隊翻看閉路電視片段。警方現時已檢取4.6萬小時片段，只完成翻看13%，已找到14名施虐者。

受虐兒童現增至26人，包括15男11女，年齡由1歲10個月至3歲8個月，部分非華裔，分送6間醫院，全部情况穩定。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫稱，部分受虐兒童被打頭、扯頭髮、掌摑、被擲向牆或擲向地上。西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌形容，「有關行徑作為普通的人不能接受，不是普通體罰咁簡單。」

調查不限於虐童 部分年紀小未能詳述

西九龍重案組總督察李嘉蕙稱，警方調查時遇到的困難，包括兒童年紀較小，不能講述受虐情况，而虐待過程往往只有2至3秒，故有必要仔細檢視片段。鍾雅倫指，該小組每日工作10多小時不斷翻看，如找到新的施虐者會盡快拘捕。

保護兒童會調人手維持服務

鍾雅倫另稱，被捕人部分十分資深，年資最長者在童樂居工作了3至4年，但本身有逾20年幼兒工作經驗，曾在不同學校及院舍任職；另有一名兼職，數人得悉警方調查後已離職。他指童樂居不計其他文職人員及清潔工人，可接觸兒童的職員共40多人。保護兒童會則稱有60多人，並指事發後已經由不同單位調配符合資格的人手到童樂居工作，確保服務不受影響，及符合員工與兒童比例的法例規定。

被問及事件會否涉及高層疏忽，曾仲斌表示，要先釐清事實及法律觀點，但強調調查是開放的，不只局限於虐兒。被問及警方採取行動後，會否擔心有人潛逃，曾仲斌表示，相信任何一個人犯事後會後悔，又認為現時需要讓社會知道事實，及防止事件再發生。又指現時已敲響警號，相信社會會反思。他說，從傳媒得悉童樂居成立獨立檢討委員會，對此表示肯定。