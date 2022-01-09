警拘9黑漢 涉錢債糾紛埋伏砸車

新界南總區反三合會行動組署理總督察薛國威表示，案發當晚較早時間，有三合會成員因錢債問題爭執，雙方相約在葵盛西邨第一座對開見面。其中一方兩名男子駕駛一輛銀色私家車先到葵芳閣停車場，再轉駕一輛掛假牌白色七人車往葵盛西邨。

抵達時對方已有10名男子埋伏，其中一人駕駛藍色私家車迎面撞向七人車，多人持硬物擊打車身。一輛停泊路邊銀色七人車受波及損毁，七人車逃至200米外葵盛圍，兩男棄車逃去。

兩男棄車逃去 醫院求醫被捕

警方接報到場在七人車上搜獲大批武器，包括木棍、壘球棍、鐵槌、斧頭及藤條。七人車上其中一名男子稍後到油麻地一間醫院求醫，被警崗當值警員拘捕，追查下發現另一男子在長沙灣一間醫院求醫，亦被警員拘捕。

案發後警方接報到葵芳閣停車場調查拘捕4名男子，相信他們駕駛另一輛車支援兩名遇襲男子，同時取回留在車場的銀色私家車。前晚再拘捕施襲一方其中3名男子，當中1人牽涉錢債糾紛。被捕9名男子（23至39歲）仍被扣查，警方不排除有更多人被捕。