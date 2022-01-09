有收費營申短租被拒 負責人稱市民有需求

【明報專訊】疫情下，新界湧現收費營地，惟接連被揭發有部分營地未有向部門申請改劃土地用途，或佔用政府土地，破壞生態價值地點。馬草壟生態園負責人林先生回覆本報查詢時表示自己是退休商人，過去在內地營商，退休後回港，希望「做些小生意」。他稱有見政府營地關閉，認為巿民有需求，但發現申請程序繁複，他表示曾向地政總署申請但不獲批，「想擴闊條路又不知向哪個部門申請」，希望跨部門提供一站式諮詢服務，並提供清晰指引，避免經營者誤墮法網。
林先生說現時在馬草壟居住，生態園有部分土地由他持有，他再向其他地主租用其他土地並建立生態園。至於在落馬洲行動基地旁另一幅正在施工的魚塘，他承認租用部分土地，計劃發展類似生態園的設施。
否認填塘 促部門整合指引
林先生否認有填塘，他表示有見平日不少市民騎單車經過馬草壟，市場對收費營地有需求，故租用土地提供康樂設施，希望市民郊遊有落腳點，「亦可以欣賞具生態價值的地方，而不是匆匆行過」。他解釋，在私人土地經營收費營地，「可以將荒廢的魚塘活化，並提供枱櫈供郊遊人士歇息」，不過要向多個部門闖關，例如地政總署、規劃署、環保署等，「遊戲規則是有的，法例亦清晰，但一般市民是否一定熟讀法例？」他指現時新界收費營地湧現，其中一個原因是政府營地一直關閉，市民對營地有需求，地主希望迎合市場是無可厚非，但部門各自執法，令人無所適從，故他促請部門整合一套指引，令經營者有法可依，亦可避免誤墮法網。
發展局表示，視乎營地所處的地點及其營運細節，營運者或需向政府部門申請許可。就土地使用而言，營運須符合分區計劃大綱圖或取得規劃許可，及符合地契條款或取得地政總署批准修訂或放寬限制。