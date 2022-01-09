初創研AI助小餐廳自動補貨 識計數免多買

落單埋單顧客自助 省餐廳成本

DimOrder「點單」於2019年成立，與不少一站式雲端POS（Point of Sale）餐飲管理系統一樣，最初也是由基本的二維碼落單做起。疫下無接觸式點餐服務雖愈趨普遍，但不少餐廳到結帳一步仍依賴人手，「點單」約一個月前改良系統，加入自助付款功能，系統連結手機內的電子錢包後，顧客由落單到埋單均可自助，餐廳每年可節省5%至10%營運成本。

疫下合作餐廳急增900間

「點單」創辦人兼CEO王海斌說，疫下餐飲業設法開源節流，加上市民習慣用安心出行及消費券，不少餐廳樂於轉型，2020年平台只有200間餐廳，至今急增至1100間。

「點單」亦利用疫情下業務擴張的優勢，發展食材電子團購平台，由前台踩入後台，支援小店行政營運。王海斌說，平台兩個月前開始蒐集相關食肆的食材採購清單，再代為向總代理商團購，務求令小店毋須再幫襯二三線供應商「捱貴價」，可用大型連鎖店的最低價錢入貨。平台目前與近20家供應商合作為小店提供優惠，一罐可樂以往來貨價3元，現時餐廳經點單系統訂貨只要2.6元，王估計餐廳最少可節省一至兩成食材成本。

目前平台只集中團購柴米油鹽、汽水等大部分餐廳均採用同一牌子、且需大量使用的食材，個別食材的團購需與更多供應商商討。王說，平台對供應商亦有幫助，因以往餐廳不時因現金流問題「賒數」，團購平台交易全程電子化，供應商日後可準時收錢。

明報記者