首場教師《基本法》試 問什麼50年不變

題目問船泊登記 考生：識來做乜？

教育局在全港設立9個考場，昨日約百人到荃灣聖公會李炳中學應考。有關測試形式參照公務員事務局基本法測試，全卷15題，每題4個選項，20分鐘須完成，答對8題或以上為及格。教育局表示第二輪測試下月舉行，局方將適時公布安排。

綜合考生稱，有題目涉及基本法第一章第5條，問香港特區保持原有的什麼東西五十年不變，正確答案為「資本主義制度和生活方式」，該題選項另有「制度和生活方式」、「政策和生活方式」、「制度和政策」；亦涉及第四章第60條，問政府沒有設立哪個部門，答案應為「民政司」；亦包括第五章第125條，問本港船泊登記以什麼名義頒發證件。

任教中學的梁先生考慮到下學年或將轉校而報考，他認為考核個別條文「無乜用」，「例如船隻那題，你不是行船，又不是揸船，識來做什麼？」他說，如果任教生活與社會科或公民科，課程或觸及基本法，做好備課已能應付，毋須設測試，加上教師課擔重，他認為可透過講座來推廣基本法。

有考生指「新時代的要求」可接受

在大學主修中史教育的劉先生說，試前花約1小時溫習，認為試題簡單，亦如他所料，不涉及《港區國安法》的題目。他覺得當局安排相關測試可接受，形容為「新時代的要求」。對於下學年即將入職，他特別關注中三中史科，稱近代史有較多具爭議的課題，擔心或觸碰政治問題。

正在大學主修音樂教育的李小姐說，部分考題問法刁鑽，若不及格將報考下輪。對於當局首設相關測試，且正研究教師宣誓安排，她說現有要求較麻煩，但慨嘆沒辦法，「始終要做這行，就要經過要求的程序，無可能為了不想做，放棄入行」。