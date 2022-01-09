21人上環暴動囚30至42月 三成學生 官：為7‧21再暴動 解決不了問題

暴動罪成的21人案發時介乎18至33歲，涉於西邊街和皇后街之間德輔道西一帶參與暴動。本案為區域法院案件，昨移師西九龍裁判法院判刑。眾被告聞判後神情冷靜，旁聽親友在散庭時高呼「生日快樂」、「好愛蘿蔔呀」、「等你出嚟」等。

認罪被告稱源於回應721 官斥美化暴動

第17被告簡健煌早前陳辭稱，本案始於公眾在7．21事件中對警方縱容暴力感「寒心」，承載示威者「對不公義的憤怒」。陳官昨稱，再發生另一場暴動，只會以暴力「滋生更多暴力」，並以「一之謂甚，其可再乎？」（出自《左傳．僖公五年》，意謂一錯豈能再錯），形容兩宗暴動案根本不應發生，公眾亦不能因「和平手段無法達到訴求而訴諸暴力」。他又批評簡已因本案身陷囹圄，「不應將暴動行為美化，鼓勵其他人步他後塵」。

陳官總結案情稱，被告身上裝備顯示「有備而來」，但不屬計劃周詳和精密者。案發時示威人數遠超警方，雖不涉縱火或擲汽油彈等嚴重暴力，但有以雷射筆照向警員、投擲雜物等，規模屬嚴重；本案在社會撕裂時加劇撕裂，案中財物損失可隨時間修補，惟「修補撕裂社會絕不容易」。

官指規模嚴重 非計劃周詳

辯方曾求情稱，社會秩序已回復，法庭毋須透過本案達阻嚇作用。陳官認為被告在過去社會動蕩時犯案，不應以近期社會秩序改善作減刑理由，判刑需具阻嚇力。

陳官續稱，大部分被告初犯、背景良好，第8被告的案底與暴動罪無關，惟不能視眾被告為有正面良好品格的初犯者而進一步減刑，年輕亦非減刑因素。21人中有7人參與程度較低，時間亦短，以40個月為量刑起點，考慮各人初犯，判囚37個月；其餘14人則以45個月為起點，初犯扣減至42個月。簡健煌開審前認罪，扣減三分之一刑期至30個月。

最年輕被告 官拒依報告判教導所

案中最年輕的周錦濤案發時18歲，報告顯示他適合入教導所，陳官認為若周認罪，或可考慮上述刑罰，惟他不認罪，勞教中心或教導所判刑未足以反映暴動罪的嚴重性，考慮其年紀減刑兩個月，判囚40個月。

莫卓煇的襲警控罪判囚1個月20天，其中1個月與暴動罪分期執行，總刑期為38個月；無牌管有無線電通訊器具罪成的徐慶鈞判囚14天，與暴動罪37個月刑期同期執行。

翻查紀錄，審結的反修例暴動案中，監禁刑期介乎27至84個月。參與11月13日太子三罷「晨曦行動」的19歲男學生認罪判囚27個月；元朗白衣人鄧懷深否認兩項暴動罪受審，判處區院判刑權限最高的7年刑期。

【案件編號：DCCC 871/19】

明報記者

（反修例風暴）

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