【Emily】醫學會取消百周年宴 批高官去P 蔡堅：不准百姓點燈

【明報專訊】多個官員同議員出席港區人大代表洪為民嘅百人生日會，引起唔少市民不滿，質疑係咪只許高官開派對，不許百姓食晚飯（指堂食）。有市民亦講笑話，咁多官員入竹篙灣檢疫，唔少政府部門都有代表，咁嗰度係咪可以變成「新政府總部」？呢啲笑話都係笑中有淚。另外，有啲組織包括醫學會同新聞行政人員協會就好有防疫意識同政治觸覺，因應第五波疫情來勢洶洶，決定取消或延後周年晚宴。
市民戲稱竹篙灣變「新政總」
醫學會會長蔡堅噚日喺醫學會記者會上話，原定下月舉行嘅百周年紀念宴會，本身邀請咗高官同業界出席，但因為疫情，決定取消。佢批評高官參與生日會係「不准百姓點燈」，顯示官員對醫療事情完全唔清楚。佢又話除咗國泰空姐嘅「母親群組」外，其他感染群組都係「有法不依」，認為政府應該處理。
新聞行政人員協會周年宴改期
新聞行政人員協會主席張秀雲回覆Emily查詢時話，因為疫情急劇變化，協會決定原定今個月22號舉行嘅周年晚宴會另擇日子舉行，暫時未知要延後幾耐。
據知呢次晚宴原本邀請咗特首林鄭月娥出席，有原本想出席嘅人話，本身都好期待喺現場聽下林鄭點答會唔會「跑馬仔」，但疫情爆到咁，梗係唔應該繼續宴會。翻查資料，過往協會嘅周年晚宴都可以話係星光熠熠，例如喺2019年，林太、3名司長同多名局長都有出席。