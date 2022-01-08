【Emily】醫學會取消百周年宴 批高官去P 蔡堅：不准百姓點燈

【明報專訊】多個官員同議員出席港區人大代表洪為民嘅百人生日會，引起唔少市民不滿，質疑係咪只許高官開派對，不許百姓食晚飯（指堂食）。有市民亦講笑話，咁多官員入竹篙灣檢疫，唔少政府部門都有代表，咁嗰度係咪可以變成「新政府總部」？呢啲笑話都係笑中有淚。另外，有啲組織包括醫學會同新聞行政人員協會就好有防疫意識同政治觸覺，因應第五波疫情來勢洶洶，決定取消或延後周年晚宴。