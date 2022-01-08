駕車遭圍截槌棍扑 司機不知所終4人被捕

事發昨凌晨3時許，葵盛西邨第一座有住客聽聞樓下傳出嘈吵聲，發現一輛七人車在對開葵孝街遭3至4輛車包圍，多名大漢持鐵槌、壘球棍等下車包圍七人車，有人爬上車頭擊毁車窗並襲擊車內司機。七人車其後撞向攔截車輛，衝出重圍。

警方接報趕至，在葵孝街路口發現一輛白色七人車，車內無人，車身損毁，幾乎全車玻璃被砸，車內大量玻璃碎片及血迹，並有折斷壘球棍、鐵槌及衣物等。車尾箱亦發現鐵槌、桌球棍及藤條等武器，沿路遍地車身碎片及七人車甩脫的泵把。

警員另於葵盛西邨第一座對開路邊，發現一輛停泊路邊的七人車右邊車身被撞凹，車旁有另一輛藍色車的泵把及一個車牌，路旁石壆發現一個打開、裝有個人物品的行李箱。警方將葵孝街封鎖調查。

10多分鐘後，葵義路葵芳閣停車場的職員發現有人將一輛平治房車停泊3樓，沒熄匙，車燈亮着，然後駕駛另一私家車離去，於是報警。警員到場調查，懷疑該平治與襲擊事件有關。警員其後在停車場截查一名可疑男子，又在地下閘口截停一輛欲駛離的寶馬私家車，車上有3男，經初步調查相信4人與案有關，帶署調查。