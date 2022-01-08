男子雨傘襲警集結囚10月 官：遊行定預料暴力頻生

稱因案棄教席 只盼盡快出獄照顧雙親

第五被告楊俊傑（25歲）早前承認兩罪，押後至昨日判刑。辯方求情稱，楊俊傑曾經任職實習教師，因捲入本案放棄教席，他已明白暴力無法解決社會問題，只希望盡快服刑，出獄後照顧雙親。

羅官判刑時指，2019年8月經常出現大型示威，「有幾暴力的場面」，被告選擇參與遊行，一定預料暴力事件頻生。羅官說，示威者在情緒激動下「互相壯膽」，後果不堪設想，加上被告以雨傘襲警，下令判囚10個月，兩罪同期執行。

另一被告認集結 獲撤控藏械

此外，報稱學生的第三被告牛致行（21歲）昨日承認非法集結罪，原本的「在公眾地方管有攻擊性武器」罪獲撤控，須還押至1月20日判刑，以待索取背景報告。

根據牛致行的承認案情，2019年8月25日約1萬人參與荃葵青區一個獲警方發不反對通知書的遊行，警方下午佈置防線，逾千示威者參與堵路。警方晚上近7時推進防線，牛致行涉舉起磚頭。警員向他揮打警棍，他失平衡倒地被捕。

本案兩名被告認罪，其餘5名被告何卓軒、符凱晴、郭芷晴、張家榮和李㑊橉否認控罪，案件排期至2月16日作審前覆核。

【案件編號：WKCC3717/21】

（反修例風暴）