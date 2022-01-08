元朗「私了」兩白衣漢 青年認罪囚4年9月

被告陳澧圖（又名陳楚峰，現年28歲）承認於2019年9月21日在元朗形點II參與非法集結，及翌日在元朗康景街一帶暴動和有意圖而傷人；另一項刑事損壞罪則獲不予起訴。

被告稱憂涉案司機撞人勸說落車 官不信納

辯方前日表示，被告無惡意及不會無故施襲。被告被傳召作供時稱，自己擔心涉案52歲的李姓的士司機開車會撞傷多人，唯有勸說李落車，他留在現場目的是將受傷人數減至最低；他因見38歲張姓男子打人而一時衝動踢張，沒有意圖令張重傷。

法官練錦鴻昨天判刑時表示，被告似是「宅心仁厚」，惟被告說法不合邏輯，與事情發展和承認案情等不同，辯方亦非要推翻答辯，故裁定其證供不可信。練官又指，示威者在商場堵塞閘口，並於街上傷害兩名途人，片段可見被告擔任重要角色。涉案李姓的士司機被指撕去連儂牆文宣，被告對身處的士內的李咄咄逼人，再拉開車門及拉他下車，令李遭毆打。

官又稱，被告和示威者追打疑在場拍攝的張姓男子，被告腳踢倒地的張4下，他們以所謂理由施以暴力，用意是「滅聲」。案情指李和張頭部受傷，分別縫7針和16針。

官斥被告「暴民心態」 有重要角色

練官形容被告與示威者「完全是暴民心態」，自以為有高尚理念破壞財產及傷人，「令人痛心之處是人類文明何等脆弱」，中國傳統教導要以禮待人，惟對示威者「沒作用」，被告無同理心及恃人多為所欲為，忘記基本道德。練官僅就被告認罪扣減刑期，判囚4年9個月。

【案件編號：DCCC183/20】

（反修例風暴）