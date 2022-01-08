涉多次輕鐵非禮女學生 警拘游泳教練

周二下午1時，一名身穿校服12歲女童在天水圍輕鐵站乘輕鐵往屯門方向，其間被一名男子在車廂內非禮，男子逃去，女童事後致電家人求助，警方當日接獲社會福利署轉介展開調查，前日黃昏時分在洪水橋一單位拘捕一名姓嚴58歲男子。警方經調查相信，該男子涉及去年11月至12月期間，在天水圍及屯門區發生在輕鐵上同類型非禮穿校服女童案件有關。據調查所得，被捕男子為一名游泳教練，在屯門及天水圍的公眾泳池以私人名義教授游泳近30年。警方會主動向該男子的學生調查。

校褸笠頭非禮 17歲男被捕

另外，前日下午1時青衣長安邨一名15歲中學女生乘升降機返家，當步出升降機後在走廊，被一名男子以校褸笠頭非禮，女生掙扎逃脫，事後告知母親報警。青衣分區特遣隊接報到場調查，於同座大廈一單位內拘捕一名姓劉17歲男子，涉嫌非禮及遊蕩。該名男子亦涉嫌與去年12月16日邨內另一宗同類型遊蕩案件有關，案件交由葵青警區重案組跟進。據悉，被捕17歲姓劉男子為中學生，案發時穿著校服，與事主居於同一幢大廈。