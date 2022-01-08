的士司機否認圖姦洋少女 稱感事主願意一夜情

庭上播放被告林少峯（53歲，圖）的錄影會面片段，被告向警方稱2020年5月16日凌晨1時許，他駕駛的士在域多利道行駛，途中接載了一名外籍女士即事主X，被告曾問及其目的地，X數次稱「Go Go Go！」。

稱脫褲發現棉條 僅摩擦下體

當駛至灣仔皇后大道東，X由後座跨至副駕捉住被告的左手，X將被告的手放在自己私處上約3至4秒，再突然下車脫褲小便，上車後向被告稱「Like me」，被告指「意識到佢想One Night Stand」，並理解一夜情為可成為朋友、發生性行為。

被告在片中續稱，他在大潭水塘道近陽明山莊停車後，二人在後座相擁及親吻，X又稱「I Love You」，當各自脫下褲子時，被告發現X正使用衛生棉條，因此只摩擦下體。因X看似疲累，被告帶她到荃灣旭逸酒店休息後，便離開酒店交更，於早上回房，惟X醒後「好似唔同咗人咁」，X隨即離房。被告在會面中稱不認為X酒醉，因親熱時X表現清醒「唔係我夾硬」。聆訊下周一（10日）續。

【案件編號：HCCC 75/21】