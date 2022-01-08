男教師非禮兩男生改囚8月 上訴庭斥無悔意兼違誠信

判刑階段諉過他人 違社服令原意

案情指，答辯人吳浩楠（35歲）在案發時趁男生X獨自一人時伸手進X的上衣，在X肚臍下搔癢，並稱其體毛濃密；又趁男生Y上完英語課後伸手入其毛衣及恤衫，撫摸其乳頭及大腿。

判辭指，法庭向來視猥褻侵犯兒童罪屬嚴重罪行，在教師猥褻侵犯學生的案件中，即使案中作為不至令人惡心，但違反誠信仍須判處即時監禁。答辯人在判刑階段不但堅持自己清白，更諉過他人，違背原審法官李慶年希望他能從社會服務令中得到「教化與導向」的原意。

判辭特別提到，答辯方稱律政司在判刑時同意此類案件若判處社會服務令「原則上無問題」，最後反過來提刑期覆核是「出爾反爾」。判辭稱，原審法官在索取報告後數次提及若辯方遭律政司覆核時，應如何合理化心理專家報告中所指被告缺乏「悔意」。上訴庭認為，原審法官顯然知道根據社會服務令報告，答辯人屬「邊緣個案」，即介乎可判或不判社會服務令之間。

當時法官問控方「如果去判一個社會服務令，你覺得會唔會原則性犯錯？」，給人想藉此鎖定控方立場的觀感。然而即使原審法官提問的目的顯而易見，控方亦只指向法庭提供一般量刑原則，無要求法庭判處哪種刑罰，因此不存在控方推翻立場的情况。

【案件編號：CAAR 6、CACC 96/21】