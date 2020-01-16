水警海關下白泥堵走私 檢值410萬牛鞭鹿尾巴

5人登艇逃返內地 水警追截不果

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員前日清晨在香港西面水域反非法入境及反走私。至昨凌晨2時55分，發現兩名男子駕駛一艘載入貨物快艇進入本港海域，並駛進流浮山下白泥一處淺灘河道。執法人員同時發現一輛客貨車駛至，當快艇泊岸後，船上兩名男子將貨物搬上岸，另一方面客貨車司機與車上兩男子將車上貨物搬落快艇。水警人員立即行動，5名男子發現執法人員即跳落快艇逃走，水警小艇隊展開追截，快艇終駛入內地水域，警方隨即通知內地邊防人員跟進。

海關料入冬內地需求增 另檢37貓狗

警方在客貨車上發現48箱懷疑走私物品，包括鹿尾巴及牛鞭，並發現客貨車掛上假牌。另在淺灘上發現12個寵物膠箱，共載有不同種類的30隻貓及7隻狗，該批貓狗當時受驚呼叫，寵物箱體積細小，每個放有3至4隻貓狗，警方聯絡愛護動物協會替該批貓狗檢查，初步健康無大礙，由於全部身上無晶片，其後交由漁護署照顧。警方相信該批貓狗來自內地，到港後會轉售至不同寵物店，案件交由水警總區重案組及海關跟進。警方重申殘酷對待動物屬嚴重罪行，一經定罪，最高罸款20萬及監禁3年。

海關發現今次案件檢獲48箱物品，包括460公斤牛鞭及325公斤未經處理鹿尾巴，市值約410萬元。海關指該批補身食材，相信是入冬之後內地需求大增，不法分子看準時機，將該批補身食材走私回內地避過關稅圖利。海關發現客貨車上並無冷藏設備，對該批補身食材品質有懷疑。