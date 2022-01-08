六旬打尖漢被推後亡 被告：「睇唔過眼」推了一下

被告梁清言（案發時26歲）被控於2019年6月16日非法殺死周鎮和（終年63歲）。被告被捕後在錄影會面中稱，案發日參加遊行後，約晚上9時半在中環碼頭排隊輪候小輪，死者從後打尖，他觀察到死者狀似醉酒，故沒與死者爭執。

約10分鐘後，身後兩名女子要求死者排隊，死者則罵道「排咩呀？排你老母」，及用手推撞女子，被告轉身與死者口角，曾以粗言辱罵他，死者說「唔使講我老母呀？」被告則回應道「咁你都要排隊㗎」，轉身繼續排隊。

稱案發後警方沒要求留下 離開登船

被告稱其後有人腳踢其右臀部，轉身見死者與他距離很近，神情兇惡，他雙手推向死者鎖骨位置，死者撞到一名女子後一同倒地並失去意識，經途人急救後恢復呼吸。其後有警員到場，他站在附近沒有接觸死者及沒有作聲，警方沒要求他留下，他遂登上小輪離開。

兩名排在被告身後的女子陳雅麗和潘沛螢均稱，排隊時死者從後撞開兩人，高聲指摘她們打尖。陳雅麗當時見死者言詞模糊，認為他不清醒。潘沛螢曾反駁，被告亦轉頭與死者口角，但潘聽不清對話內容。死者其後抬腳踢被告的臀部，被告隨即轉身雙手推死者一下。潘沛螢形容，死者遭推撞後「突然間冧咗」，與陳雅麗一同倒地，其後沒有反應。

排在兩名女子身後的劉彥容另供稱，死者曾挨前靠向被告，被告激動以雙手推向死者，死者撞向一名女子並一同倒地；在隊伍較後位置，與被告相距約6米的廖建葆則表示，被告踏前一步並雙手推死者，死者向後退約3步，失平衡跌倒，後腦着地。審訊周一續，被告續保釋候訊。

【案件編號：HCCC128/20】