明愛護理課程 兩教師涉試前提水 課堂錄音：呢個一定考 明愛調查 醫管局得悉

考試未舉行 有人提部分內容「唔會問」

明愛專上學院回覆查詢時表示接獲投訴，正了解事件並按既有機制嚴肅跟進，並指有關科目的考試仍未進行；醫管局則稱知悉學院正就有關投訴展開調查，會積極配合調查工作。據了解，有關考試將於下星期舉行。

本報接獲匿名投訴，並附有兩段報稱是​​兩名該校講師於上月任教該課程的「人體解剖學與生理學」科的課堂錄音。

其中一段錄音有人稱「呢個就一定考，話埋畀你聽一定考」，又重複稱部分內容是「必須、一定要」，其間有人起哄；另一段錄音中，有人稱重要的是「（第）79版」，亦指部分內容「唔使記」、「唔會問，放心」等。

畢業生具普通科註冊護士資格

課程由醫管局轄下的伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院護士學校開辦，並與明愛專上學院合作。據醫管局網站資料顯示，「護理學專業文憑課程」為四年的全日制課程，屬資歷架構第五級。畢業生有資格向香港護士管理局登記成為普通科註冊護士，亦可以無縫銜接明愛專上學院的健康科學榮譽學士（護理學）課程。課程前身為三年制的「護理學高級文憑課程」，原屬資歷架構第四級，去年9月改制。