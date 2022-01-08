保險經紀阻差罪脫 官稱未構成阻撓

報稱保險從業員的被告楊梓豐（30歲），被控於去年4月10日在觀塘道時運工業大廈一單位內，阻撓根據《賭博條例》獲授權的警員陳汶浩進入授權書內指明的處所。

官同意案發在處所內 不構成阻撓進入

辯方早前爭議涉案警員的辯認證供，潘官認為警員檢查過被告的身分證，視線沒離開過他，警員不可能認錯人，無疑被告曾以雙手推向警員胸口。至於辯方稱案發在處所內，不構成阻撓進入處所，潘官表示同意，稱被告在鐵閘內和玻璃門之間和警員發生衝突，該處屬單位內範圍，被告只是阻撓警員從單位內一處走到另一處。

潘官認為涉案時間非常短，只有10秒，不排除被告事發前已站在該位置，他未必故意阻擋警員去路，加上警員單手推被告肩膊已成功制止他，警員沒遭推倒，而被告亦沒進一步行動，他僅對警員造成不便，或致對方需稍加費力前往大廳，未有達至阻撓標準。雖然被告有可疑及自招嫌疑，惟控方未能在毫無合理疑點下舉證，故裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC2406/21】