市建局油旺研究 城規會擬設地積比轉移指引

將交代地積比率轉移可申請情况

市建局的油旺地區研究提出制定「正、負、零」三個發展模式，政府決定採用「正」方案，即增加額外建築樓面面積的方案，但維持區內人口規模不變，即以現有人口21.3萬作上限。研究提出劃分5個「市區更新潛力地區」，包括旺角東及西為「動力商貿區」、油麻地北及南為「歷史文化生活區」等，各設主題。

市建局並提議引入地積比率轉移及整合街區等新規劃工具，例如將受規劃限制或重建潛力有限的土地發展權，轉至擬議增加發展密度的地盤等，並提出以「首置盤」形式興建資助房屋等，以加快市區更新步伐。根據發展局文件，油旺區內逾400幢樓宇現有地積比率超出上限，於現有機制下原址重建在財政上不吸引或不可行，地積比率轉移可增加重建潛力。

城規會昨討論市建局油旺研究。城規會成員潘永祥表示，現時市區一般的地積比率上限為9倍，包括住宅樓面定為7.5倍、商業樓面定為1.5倍，關注未來的重建或發展項目上，地積比率的設定會否留有彈性。他稱，城規會短期內或會就地積比率轉移設指引，交代什麼情况下可申請或應用地積比率轉移。

規劃師學會關注加劇交通擠塞

規劃師學會關注，若油旺增加額外建築樓面，勢將加劇區內交通擠塞及職住不平衡，並關注若未來人口密度可能增加下，如何確保有足夠社區及政府設施，以保持居民生活質素。