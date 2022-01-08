涉掌摑打頭 童樂居再8職員被捕 受虐兒童增至26人 消息：絕不是「體罰」

童樂居上月24日被揭虐兒事件，至昨日有6名職員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。保護兒童會元旦發聲明，稱童樂居共7名員工涉違規被停職或解僱，並已將去年11月18日至12月17日院舍內過半數閉路電視片段，交警方調查。

警追溯翻查閉路電視片段至去年11月底

據了解，警方進一步翻看閉路電視片段後，發現較早時分、即截至去年11月底，有更多兒童遭受虐待，於昨早及晚上分別再拘捕5名及3名女職員，全部職級為幼兒工作員，涉嫌虐待多6名介乎1歲半至3歲的兒童，受虐兒童增至26人。

消息稱，昨早拘捕的5人涉虐待4名兒童，而昨晚拘捕的3人則涉虐待2名兒童。據了解，最新發現被虐的6名兒童中，有人遭「摑面、打後腦」，甚至被「撻落地下或撻埋牆」，消息形容「動作粗暴」，「絕對不是體罰」，受虐兒童陸續送院。警方不排除在翻看更多閉路電視片段後有更多人被捕，或有更多兒童受害。

最新被捕者全為幼兒工作員

因應虐兒事件，保護兒童會周二（4日）宣布成立獨立檢討委員會，將審視事件及機構管理與運作，職權範圍包括跟進「童樂居事件」出現涉違規虐兒的成因、審視保護兒童會轄下其他設施是否符合法規和服務要求、評估員工心理和情緒狀態、就防止同類事件再發生提出改善建議等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676