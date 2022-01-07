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2022年1月7日星期五
港聞二
互委會分階段解散 政府：角色式微
話你知：70年代起設立 全港1600個
的士撞軍營 司機判感化12月
南生圍發展項目上訴得直 北都添變數 城規：研判辭 測量師：政府可土地改劃前收回
指難達濕地「零損失」 環團促盡快收地
身兼政協 陳沛良：突出中資背景助政府施政
有票選特首 稱「新人」擔任或改善公務員效率
房委會錄96億盈餘 委員倡公屋租金寬免
六旬漢打尖被推跌亡 被告稱死者先動手
客貨車起火 司機乘客淋水無果
不滿公屋分配 稱「攬住一鑊熟」 地盤工持刀脅警認罪候判
涉做義工索酬 男警脫罪
的士司機涉圖姦少女 車CAM錄音事主喊「別碰」
大灣區GBA時政一周：港澳外用中成藥 內地首上市
大灣區GBA時政一周：全國301獨角獸 大灣區佔17%
灣區手記：食一餐掃一間 方便變煩惱 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】上京叫停 劉國勳視像開政協會 疫情有變 有政協取消機票
【Emily】慳錢買Hi-Fi 湯家驊淘寶戰無不勝
【Emily】免聚集 億元六合彩攪珠延至1‧20
【Emily】議廳開工掛國徽 梁君彥：更莊嚴
【Emily】立會訂上半年會期 財案2‧23公布
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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互委會分階段解散 政府：角色式微
話你知：70年代起設立 全港1600個
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