灣區手記：食一餐掃一間 方便變煩惱 ／文：尚東美

須先掃碼關注餐廳微信 宣傳信息轟炸

掃碼點餐的出現原本就是為了方便消費者，尤其是繁忙時間，餐廳侍應應接不暇時，直接手機掃一掃二維碼落order，既不用花時間等侍應騰出手來落單，又不用增添侍應工作量，而且也不太需要擔心手忙腳亂落錯單，從消費者角度，本來是一件難以挑剔的好事。但這半年來，筆者對掃碼點餐的體驗是每下愈况，甚至有時候寧願叫侍應落單也不想拿出手機掃碼。

為什麼會這樣？因為每次筆者第一次光顧該餐廳，掃碼後都需要關注該餐廳的微信公眾號，然後同意其收集筆者的微信個人信息，才可進入點餐程序。先不說私隱不私隱的問題，有些餐廳常光顧的話還好，但更多時候只是剛好經過隨便走進，隨時因為不就腳或很難食而直到永遠都不會光顧第二次，但仍然要去關注這間餐廳，那種感覺就好像回到古代因為不小心碰到姑娘手指尖，就要娶她照顧一世似的。

再者，關注之後，這些餐廳公眾號又不時會發宣傳信息，一間還好，如果關注的是十間廿間甚至更多，那可真是會信息轟炸。大家也可能會說，「你可以之後刪除呀」，是的，只不過為了食一次飯，平白要額外做關注及刪除兩個動作，這不就是自尋的「消費煩惱」嗎？

文：尚東美