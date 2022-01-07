灣區手記：食一餐掃一間 方便變煩惱 ／文：尚東美

【明報專訊】最近看到一則新聞，是中國消費者協會批評餐廳提供的掃碼點餐涉嫌過度收集消費者個人信息，侵害消費者的公平交易權，令消費便利變成消費煩惱。對於便利變煩惱這個說法，筆者是深有同感。
須先掃碼關注餐廳微信 宣傳信息轟炸
掃碼點餐的出現原本就是為了方便消費者，尤其是繁忙時間，餐廳侍應應接不暇時，直接手機掃一掃二維碼落order，既不用花時間等侍應騰出手來落單，又不用增添侍應工作量，而且也不太需要擔心手忙腳亂落錯單，從消費者角度，本來是一件難以挑剔的好事。但這半年來，筆者對掃碼點餐的體驗是每下愈况，甚至有時候寧願叫侍應落單也不想拿出手機掃碼。
為什麼會這樣？因為每次筆者第一次光顧該餐廳，掃碼後都需要關注該餐廳的微信公眾號，然後同意其收集筆者的微信個人信息，才可進入點餐程序。先不說私隱不私隱的問題，有些餐廳常光顧的話還好，但更多時候只是剛好經過隨便走進，隨時因為不就腳或很難食而直到永遠都不會光顧第二次，但仍然要去關注這間餐廳，那種感覺就好像回到古代因為不小心碰到姑娘手指尖，就要娶她照顧一世似的。
再者，關注之後，這些餐廳公眾號又不時會發宣傳信息，一間還好，如果關注的是十間廿間甚至更多，那可真是會信息轟炸。大家也可能會說，「你可以之後刪除呀」，是的，只不過為了食一次飯，平白要額外做關注及刪除兩個動作，這不就是自尋的「消費煩惱」嗎？
文：尚東美
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