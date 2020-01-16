大灣區GBA時政一周：全國301獨角獸 大灣區佔17%

深穗港獨角獸數量 列全國頭十

《2021全球獨角獸榜》顯示，全球有1058家獨角獸企業，比去年大增472家，按年增幅達81%，其中美國以487家成為全球最多獨角獸的國家，中國以301家排第二（見表），兩國合計已佔全球獨角獸總數74%。值得注意是，排全球第三的印度只有54家獨角獸，換句話說，大灣區51家的獨角獸數量，已幾乎相當於印度。三藩市以151家成為全球獨角獸總部最集中的城市，大幅超過第二名北京的91家，紐約、上海及深圳分列3至5名。單計中國城市，深圳及廣州分別以32家和10家排全國第三及第五，至於香港則以7家排第7（見圖3）。

雖然美國擁有最多獨角獸企業，論市值規模卻是中國領先，來自北京的字節跳動以2.25萬億元成為全球獨角獸之首，其次是1萬億元估值的螞蟻集團。單計大灣區，騰訊（0700）旗下的微眾銀行以2000億元估值成為大灣區獨角獸之首，在全國排第五（見圖1）；其次是廣州的服裝跨境電商Shein。在內地稱貨拉拉的香港獨角獸Lalamove，就以650億元在大灣區中排第四；另一上榜灣區十大獨角獸的香港企業，是從事跨境支付服務的空中雲匯。

中國科企「孵化力」強

總體來說，今年有673家獨角獸新上榜，其中美國347家，中國146家。對於獨角獸崛起，胡潤表示：「中國創業生態的一個獨特之處在於大型科技公司孵化獨角獸的能力。全球50家由母公司孵化的獨角獸中，有49家來自中國，例如螞蟻集團是2014年從阿里巴巴剝離出來，但胡潤世界500強中的『世界四大巨頭』微軟、蘋果、亞馬遜和Alphabet卻沒有孵化一家獨角獸出來。」

胡潤亦指出，「對比中美兩國的獨角獸，中國獨角獸從事電子商務、醫療健康和人工智能行業的較多，佔中國獨角獸總數的三分之一；美國獨角獸從事程式服務和金融科技行業的較多，佔美國獨角獸總數的三分之一」。