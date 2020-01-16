大灣區GBA時政一周：港澳外用中成藥 內地首上市

活絡油 紫花油 破痛油

省藥監局指出，近年港澳中成藥申報內地上市註冊不多，主因港澳地區的中成藥註冊管理制度與內地不同，為促進中藥產業在大灣區發展，國家藥監局等部門制訂大灣區藥品監管相關的惠港惠澳政策，將港澳傳統外用中成藥註冊審批權委託廣東省藥品監管局實施，並在審批標準不降低的前提下簡化註冊手續，目前已有9間港澳藥企提出申請，涉及12種外用中成藥，除了上述3種已獲批，預計今年上半年會有第二及第三批獲准內地上市。

香港紫花油內地總代理商、廣東恆林源藥業有限公司董事長黃海東稱，現在註冊簡化，3個多月就通過審批，過程很順利，此前產品主要通過跨境電商進入內地市場，但老人家較少網購，取得上市證書後，產品能在內地藥房售賣，方便老人家之餘，亦擴大客源，公司後續會就其他產品提交上市申請。

同時，澳門正引進廣州中成藥，廣藥集團白雲山復方板藍根顆粒有望成為首批在澳註冊的中成藥產品。2020年，廣藥集團在澳門設立國際總部，推動白雲山板藍根最新科研成果在澳門產業化。

南沙港鐵路通車 實現陸海聯運

作為大灣區重點項目的南沙港鐵路上月底正式通車，該鐵路全長89.24公里，設計時速120公里，從西至東由江門市雅瑤所（原鶴山南站），經佛山、中山，終點為廣州南沙港區。

過去南沙港貨櫃需依靠駁船至新沙港區和黃埔港區才能轉鐵路。廣州港物流有限公司負責人稱，南沙港鐵路通車後，南沙港實現陸海聯運，物流可節約兩至三天，運輸成本減一成。另外，南沙港鐵路設計為客貨兩用，在棠下、均安、東鳳、南沙和江門北站將設客運功能。

廣東公務員筆試問大灣區

廣東省2022年公務員筆試已於年初開考，今年考試內容涉及不少大灣區相關題目，例如縣級以上試卷《申論》一科，題目包括「廣東在促進粵港澳大灣區『軟聯通』方面的主要做法」、「粵港澳三地推進文化交流合作，共建人文灣區的優勢」；議論文題目則圍繞「粵港澳大灣區建設取得的實效和經驗」等。不過，今年廣東省公務員考試並無專為港澳人士定向招錄的職位，港澳考生要和超過10萬內地考生一同競爭約1萬個職位。

科大浸大奪灣區高價值專利獎

2021年粵港澳大灣區高價值專利培育佈局大賽日前在佛山舉行頒獎大會，當中有21個參賽項目來自港澳，其中6個獲獎，除了澳門科技大學「一種新型內源性緩釋硫化氫供體的研究」獲得初創組金獎，香港科技大學芯片研究中心主任俞捷團隊開發「集成一體化可見光通信系統」，填補中國光電互聯與可見光通訊領域的技術空白，獲得優秀獎；同樣獲得優秀獎的還有香港浸會大學的「納米藍寶石防刮傷保護膜技術」，團隊研發的藍寶石薄膜擁有超硬屬性、堅韌、輕量、低成本和易加工等優點，可用於所有電子設備的玻璃面板。

粵港今年合拍抗日紅色電影

中國電影界最高獎項、第34屆中國電影金雞獎日前頒發，粵港合拍片《拆彈專家2》獲最佳剪輯獎；香港音樂人陳光榮任音樂總監的《中國醫生》亦獲得最佳音樂獎。廣東省宣傳部電影管理處處長夏青文表示，《拆彈專家2》票房13億人民幣，創下粵港合拍片最高紀錄。2022年廣東正籌備數部粵港合拍片，題材包括東江至深圳供水工程、潮汕紅色交通線以及為慶祝香港回歸25周年的香港青年抗日紅色電影。