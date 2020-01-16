的士司機涉圖姦少女 車CAM錄音事主喊「別碰」

洋少女酒醉 醒後見陌生男子

庭上播放事主X的錄影會面供辭。她稱前年5月15日晚相約數名朋友在赤柱的酒吧喝酒，她飲了數罐啤酒、少量伏特加及威士忌。她稱對當晚10時後發生的事失去記憶，至翌日早上約9時許，發現自己身在酒店房，身穿衣服及睡在牀上，身旁有一名不認識的男子，約30至40歲、黑髮，在牀上從後攬着她。X指對方沒穿上衣，但蓋着被，故看不到其下身。

X形容當刻感到混亂，隨即大叫，問男子是誰並要求取回自己的手機及袋。她離開房間後致電母親，其母表示曾透過手機程式定位得知她身在荃灣旭逸酒店並到酒店尋人不果。

家人其後接她回家，正值月經的X上廁時發現，原使用的衛生棉條不見了，內褲有血迹，在下體發現兩條不屬於她的毛髮。X母帶X入院檢查及報警。控方亦播放涉案的士行車紀錄儀及錄音，一度聽到X曾說「別碰（hands off）」，但X稱對當時情况沒印象。聆訊今續，將傳召X母親作供。

【案件編號：HCCC75/21】