不滿公屋分配 稱「攬住一鑊熟」 地盤工持刀脅警認罪候判

官指脅迫手段損程序釀不公

辯方求情稱，被告蔡崇樟（43歲）生於內地，1990年代來港任地盤工，與妻育有3名分別1歲半、7歲及10歲的兒子，一家連同被告母親及妹妹居於鰂魚涌一單位，被告與妻及幼子則居於該單位的180呎天台屋。

至2020年天台屋被當局要求清拆，被告申請輪候公屋，先後獲編配位於柴灣及觀塘區的單位，惟被告嫌位置偏遠而拒絕接受，第三次獲派的公屋位置因要上落有斜坡不便家人，被告再度拒絕。

求情稱或受酒精影響

辯方續稱，被告精神科報告顯示他在案發當日或受酒精影響，但強調被告持刀無意傷害警員，他深知其行為愚蠢，事後已接受最後一次編配的公屋單位，望法庭考慮被告沒有暴力傾向，此為單一事件，判處非監禁刑罰。

案情指，被告三度獲房署編配公屋單位均拒絕。被告在2021年12月22日報警，要求警方協助他獲取房署編配單位，否則與家人自盡。

兩名警員到場後，被告突從廚房取出一把刀，指向警員稱「無屋住，攬住一鑊熟」，警員安撫被告後，被告放下利器及被捕。

【案件編號：ESCC 2819/21】