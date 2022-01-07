六旬漢打尖被推跌亡 被告稱死者先動手

候船爭執 死者兩日後不治

被告梁清言，案發時26歲，報稱時裝店銷售員。控方案情指，2019年6月16日一個公眾遊行結束後，被告與女友及一男友人到中環7號碼頭，排隊輪候往尖沙嘴的小輪。死者周鎮和（終年63歲）手持啤酒罐在被告身後插隊，被插隊的人與死者理論，被告曾加入口角，其後轉身背向死者繼續排隊，死者腳踢被告一下，被告再轉身推向死者一下，死者失平衡，「呯」一聲跌倒，後腦着地後沒有動作，現場有醫生檢查死者仍有呼吸心跳，亦聞到死者身上有酒氣。

案情續指，救護人員到場時死者的後腦擦傷流血，右眼有瘀傷，他曾睜開眼，但很快再度閉眼。死者送院後情况惡化，延至6月18日不治，死因是顱骨骨折及腦部受損。被告在警誡下稱「佢打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢我一腳，所以我就推佢」。

案發時在隊伍中、現職海關的曾仲康供稱，案發時他在隊伍較後位置，與被告相距約10米，聽見一把男聲說「咪×走」，抬頭見背向他的死者似受外力往後倒地，被告兩側友人捉住被告的手及攔住其身驅；警員到場後要求群眾離開，曾仲康隨隊入閘登船，發現被告及女友人亦入了閘，因認為被告與死者倒地有關，故拍攝兩段影片以協助警方調查，其間聽到被告的女友人告訴被告「唔使驚」，被告則回應「佢攻擊我先嘅」。

關員船上拍攝被告 官讚熱心

庭上播放該片段，顯示被告說「如果我唔還手嘅話，咁佢再郁手咁點呀？」法官杜麗冰在散庭前感謝曾仲康拍下片段，認為是「有公民責任的港人應做的事」。被告獲准繼續保釋候訊，審訊今續。

【案件編號：HCCC128/20】