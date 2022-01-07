房委會錄96億盈餘 委員倡公屋租金寬免

房委會財政務小組昨公布最新財政預算，估計本年度盈餘約96億元，其中受惠於凍薪等因素，租住房屋運作赤字由原預算11.9億元，縮減至約4億元；涉及停車場和商場營運的商業樓宇營運盈餘，則受疫情減租影響，由原預算約11億元，大減至約2億元。不過，財務小組預計本年度一個月的公屋租金寬免和商業租金優惠結束後，下年度租住房屋和商業樓宇的運作盈餘將分別增至約1.9億元和約13億元。

展望未來，預測2025/26年度的現金結餘為577億元，僅較去年4月初的579億元略減，下年度起4年內結餘仍穩定等維持在550億至600億元之間。

陳家樂：「漸進式按揭」可參考

房委會財務小組主席陳家樂表示，預算未考慮長遠房屋策略公布2022/23起十年期的33萬個公營房屋建造量，預計第二個五年期的建築開支將較目前估計的增加一倍以上。對於特首林鄭月娥提出研究以「漸進式按揭」出售資助房屋，陳家樂認為可參考有關做法，但須研究，以及房委會財政可否承擔。

今年房委會將檢討公屋租金，有關調整未計入預算之內。房委會委員柯創盛認為，房委會財政充裕，建議可向公屋戶提供較大租金寬免，「基層在疫情下面對龐大經濟壓力，房委會有能力時可提供寬免措施，讓租戶有喘氣空間」。