身兼政協 陳沛良：突出中資背景助政府施政

人大政協立會內「不需組團」

議員職責「政策制訂後配合解說」

90名立法會議員中，逾三分之一是全國人大代表或全國省市級政協；問到人大政協會否組成立法會內一個新團體，陳沛良認為「不需要」，指人大政協的工作是在國家層面提供意見，在立法會內應以議員身分工作，認為兩者應有所區分。

至於中央會否透過他們向港府施壓，陳沛良認為，若中央要求港府推行個別政策，「不一定要我們（立法會議員）的層次推行」，他說其職責應是政策制訂後，配合有關解說工作。

單是選委會界別，包括陳沛良在內，有4人來自中資企業，包括華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然、交通銀行國際董事長譚岳衡、中國銀行（香港）總法律顧問簡慧敏，另外功能界別的金融界陳振英和商界（三）議員嚴剛則分別是中國銀行顧問及招商局港口集團首席運營官及總經理。陳沛良表示，現時中資企業佔本港市值比例高，民生涵蓋面已很闊，認為具中資背景的議員愈多，更可發揮作用，因中資有更多資源，可投放在本港經濟及社會的工作。

23條需市民認同 「勿認為一定過」

陳沛良說，中資企業可在資源上協助政府推行政策，又可藉着對內地國策發展的了解，引入給港府參考。被問到中資會否成為議會新勢力，政府施政需事事遷就？陳認為，若中資能落實有利香港整體利益的政策，相信可獲市民認同。

新一屆立法會規定，議員只能參與最多6個事務委員會，陳沛良稱不會用盡名額，將集中經濟發展、衛生事務及保安層面，又希望參與更多有關人口老化和商業罪案問題的相關工作。至於上半年將展開的《基本法》23條立法諮詢工作，陳認為政府需向市民解釋清楚立法原因，「（政府）不可認為立法會夠票一定通過，要得到市民認同（立法）」，並要透過官員落區、議員及社會團體等，蒐集市民對立法的憂慮，針對性向市民解釋。

（新丁議員系列）