指難達濕地「零損失」 環團促盡快收地

吳表示，南生圍位於濕地保育區，是拉姆薩爾濕地系統一部分，佔南生圍面積約四成的蘆葦牀生境，是全港最大，惟發展商擬於蘆葦牀上建屋，影響依靠蘆葦牀棲息的鳥類。他又指發展商的保育措施難做到「濕地無淨損失」規劃原則，長春社不支持南生圍發展。

保育協會：損后海灣濕地完整性

香港濕地保育協會表示，若南生圍項目獲准發展，當地會有約11.6公頃濕地損失，影響后海灣濕地的完整性，政府建議收回后海灣濕地作保育公園的計劃亦受影響。協會要求政府嚴格把關，確保有關項目符合環評要求，若該項目最終獲批，希望政府研究將項目的補償濕地納入濕地保育公園，作長遠管理。

南生圍發展可追溯至1960年代，澳門第一代賭王傅老榕後人傳氏家族在南生圍一幅面積17公頃土地發展獲批；1990年代，恒地在南生圍購入地皮，並於1992年向城規會申請興建2550個單位，遭否決，此後多次覆核及上訴，於1996年上訴至英國樞密院獲判勝訴，惟恒地多次申請把計劃延期，城規會於2010年否決其延期發展。2011年，計劃改由傅老榕家族主導，先後於2012及2015年再提規劃申請，當中2015年的「雙生共融」項目亦曾遭否決，至上周五發展商上訴得直。