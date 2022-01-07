南生圍發展項目上訴得直 北都添變數 城規：研判辭 測量師：政府可土地改劃前收回

城規會昨回應查詢會否上訴及下一步行動時表示，會研究判辭及諮詢法律意見，暫不作評論。政府發言人亦稱，不評論個別發展項目，環境局將做研究敲定建立濕地保育公園的位置和範圍，以及實施安排和時間表。

稱可融合政府藍圖 發展商承擔濕地保育開支

項目倡議人南生圍發展有限公司歡迎判決，傅氏家族旗下的廣興置業集團行政總裁傅厚澤表示，「雙生共融」發展方案可融合政府開發新界的藍圖，應付房屋需求，並加快改善生態。「雙生共融」發言人温文儀稱，南生圍計劃讓政府將提前落實「北部都會區」計劃，取回154.4公頃濕地及數十億元的補地價款項，發展商將承擔濕地保育開支，節省公帑。本報向另一倡議者恒地查詢，截稿前未回覆。

恒地及傅老榕家族爭取發展南生圍多年，2015年提出南生圍「雙生共融」發展方案，涉約2500伙，先後於2015年、2016年遭城規會否決，指其申請內容未符規劃意向。發展商2017年上訴，上周五獲城規會上訴委員團裁定有條件得直，涉15項技術條件包括進行生態評估、環境影響評估及交通影響評估。

稱令漁塘濕地生態價值顯著提高 上訴委員3：2有條件通過

昨公布的裁決書指出，「雙生共融」項目適當地平衡人類、自然和野生生物共存，發展範圍只是低密度住宅，並僅佔地盤5%至10%，倡議人提交長期保養及管理計劃，可令相應範圍內的漁塘和濕地的生態價值和功能顯著提高，而對於生態和視覺等潛在影響亦有可行方法避免、減少及補償。

據了解，上訴委員團以三比二裁定上訴得直，會上委員認為該項目生態敏感度相對較低，但項目毗鄰的山貝河錄得大量水鳥棲息，委員未達共識下以投票決定，結果出現二對二，最後由主席投下贊成一票，通過項目。

尚須做環評獲環保署通過

據悉，南生圍項目雖獲通過，但項目須滿足多項條件，例如要做生態評估報告，並獲通過，才可到下一關，做環評向環保署申請環境許可證。

特首林鄭月娥早前受訪時曾指，將動用《收回土地條例》徵用「北部都會區」的漁塘地帶，包括南生圍，設立3個濕地保育區。第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，農地收地呎價約1000至2000元，住宅地按樓面計約6000至7000元，即使是低密度發展，改劃後的收地補償費用亦增多倍。不過陳超國估計，項目補地價改劃住宅地的程序需時至少兩年，政府有足夠時間出手收地，且保育濕地有很大的公眾利益，面對司法覆核敗訴風險低；政府亦可選擇上訴，但過去鮮有上訴城規判決，認為政府最終有可能採納發展商的方案。